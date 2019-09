Europeu sub-17: Portugal e Espanha vão disputar o título

Portugal e Espanha venceram esta sexta-feira os respetivos encontros da fase final do Europeu de sub-17 de hóquei em patins e, no sábado, vão disputar entre si o título.Os espanhóis, atuais campeões europeus, golearam a Itália, por 11-4, depois de na fase de grupos as equipas terem empatado 3-3, num jogo disputado até ao último segundo.A formação lusa, sem grandes surpresas, venceu a Suíça, por 9-1, com golos de João Silva, Bernardo Ramalho (3), Martim Leite, Diogo Pernas, Ricardo Fallé e Lucas Honório Santos (2).Nos restantes jogos, a Inglaterra goleou Andorra, por 11-0, a Alemanha venceu Israel por 12-2, Andorra venceu os israelitas por 3-0 e os franceses venceram a Alemanha por 9-0.No último dia de prova, Espanha e Portugal encontram-se para disputar o título europeu, a Itália luta pelo terceiro lugar com a Suíça. A França e a Inglaterra vão jogar pelo quinto e sexto lugar.