Europeu sub-17: Portugal e Espanha vencem no arranque da fase final

Portugal e Espanha iniciaram esta quinta-feira a última fase do Europeu de sub-17 de hóquei em patins com vitórias, ao derrotarem respetivamente Itália e Suíça.Portugal venceu os italianos, por 3-0, com golos apontados por Lucas Honório Santos (2) e por Diogo Pernas.Os espanhóis, atuais campeões europeus, golearam nesta fase final a Suíça, por 9-3.Na primeira jornada do grupo que vai disputar do 5.º ao 9.º lugar, a França venceu os dois jogos do dia, o primeiro frente a Israel, por 9-0, e o segundo contra Andorra, pelo mesmo resultado.A Inglaterra goleou Israel por 11-2 na primeira partida, mas na segunda foi derrota pela Alemanha, por 3-2.Na sexta-feira, Portugal volta a entrar em ação, desta feita frente à Suíça, enquanto a Espanha vai defrontar, uma vez mais, a Itália, depois de na fase de grupo terem empatado 3-3.