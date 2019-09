Europeu sub-17: Portugal vence Suíça

A seleção portuguesa de hóquei em patins de sub-17 garantiu esta segunda-feira a segunda vitória no Europeu2019 da categoria, com um triunfo por 5-0 sobre a Suíça, no Pavilhão Gimnodesportivo da Física de Torres Vedras.No outro jogo do grupo B, que apura os dois primeiros classificados para uma fase final com um minicampeonato a quatro, a França conseguiu a primeira vitória, depois da derrota na primeira jornada com a Suíça (4-1), com uma goleada por 7-1 com a Alemanha.Portugal é agora líder isolado do grupo.Na segunda jornada do grupo B, a realizar na terça-feira, Portugal encontra-se com a França, enquanto a Suíça defronta o último classificado do grupo, a Alemanha.A Espanha, campeã europeia em titulo, depois da goleada por 14-1 sobre a Inglaterra, na primeira jornada, voltou a apresentar um festival de golos, desta feita frente à seleção de Andorra, a quem venceu por 11-0. No outro encontro do grupo A, a Itália, que também já tinha goleado a Andorra por 10-0 no primeiro jogo, 'aniquilou' Israel por 21-2. A seleção inglesa não jogou.Esta terça-feira, no grupo A, a Espanha vai ter o dia de folga. A terceira ronda decorre com os jogos Israel-Andorra e Itália-Inglaterra.Os dois primeiros classificados de cada um dos dois grupos avançam para uma fase final, em que jogam um minicampeonato a quatro, entre 05 e 07 de setembro, e que determinará o campeão europeu.