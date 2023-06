O WSE anunciou ontem que o Campeonato da Europa deste verão vai realizar-se em Noia (Espanha), de 17 a 22 de julho, e que vai estrear um novo formato, com as oito seleções a ficarem divididas em duas poules.





No Grupo A ficarão as nações melhores classificadas no último Euro – Espanha, Portugal, Itália e Franca –, enquanto que o Grupo B ficarão as restantes equipas – Andorra, Alemanha, Inglaterra e Suíça. Sem dias de pausa, os primeiros três dias vão ser dedicados à fase de grupos; quartos-de-final, meia-final e final vão ser disputados nos dias seguintes.