Fair play no hóquei em patins: adjunto do Valongo socorreu jogador da Oliveirense em pleno jogo

A Oliveirense utilizou este domingo a rede social Facebook para revelar e agradecer o gesto de Jorge Vieira, treinador adjunto e enfermeiro do Valongo, que na véspera, durante o duelo entre ambas as equipas se prontificou a atender Jorge Silva, depois de um lance do qual o internacional português saiu visivelmente mal-tratado - foi atingido com violência pela bola, após remate do colega de equipa Lucas Martínez.









Na sua publicação, a formação de Oliveira de Azeméis partilhou várias fotos, uma delas do momento em que o treinador adjunto da formação de Valongo surge em pleno momento de tratamento, no qual Jorge Vieira suturou Jorge Silva com "meia dúzia de pontos". De acordo com o mesmo 'post', o jogador foi posteriormente transportado para uma unidade hospitalar, onde realizou exames complementares.