Fase de grupos da Liga dos Campeões definida: Há dérbi entre Benfica e Sporting

Estão definidos os grupos da Liga dos Campeões, prova que pela primeira vez vai ter sete equipas portuguesas na competição. O sorteio decorreu hoje no Porto e ditou um dérbi entre Benfica e Sporting no Grupo B. As duas equipas já se defrontaram duas vezes esta temporada, com uma vitória para cada.Já o FC Porto, campeão em título, está inserido no Grupo G juntamente com o Trissino, Lleida e Sp. Tomar. Reinaldo García, ex-capitão dos azuis e brancos e agora no Trissino, vai regressar ao Dragão. Já Oliveirense e Valongo medem forças no Grupo D, onde também estão os italianos do Lodi e os franceses do Saint Omer.A fase de grupos da Liga dos Campeões arranca a 30 de novembro. Ao contrário da época passada, a fase final passa a ser disputada em formato 'final four', agendada para 11 e 12 de maio. Os quartos-de-final jogam-se a 14 de março e 4 de abril.Barcelona, Liceo, OC Barcelos, Forte Dei Marmi: Sporting, Benfica, Reus, Calafell: FC Porto, Trissino, Lleida, Sp. Tomar: Oliveirense, Valongo, Lodi, Saint Omer