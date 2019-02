FC Porto alcança quartos de final da Liga Europeia de hóquei em patins

O FC Porto empatou 4-4 em casa dos franceses do Saint Omer, na quinta jornada do grupo C da Liga Europeia de hóquei em patins, juntando-se nos quartos-de-final aos rivais Sporting e Benfica, que já estavam qualificados.O empate foi suficiente para os 'dragões' se apurarem, chegando aos 11 pontos, antes de defrontarem na sexta e última jornada o Reus, que tem nove e precisa de, pelo menos, a igualdade para se apurar, face ao Wasken Lodi (sete), que vai jogar com o lanterna-vermelha Saint Omer (um) na derradeira ronda.Já qualificado, o Benfica foi golear a casa dos italianos do Monza, por 5-0, e garantiu o primeiro lugar da 'poule' D, sendo que Noia e Monza vão defrontar-se pela última vaga nos quartos de final.No grupo B, o Sporting não conseguiu manter o pleno de vitórias e empatou a zero em casa do Forte dei Marmi, num duelo entre duas equipas que não tinham já nada em disputa: os 'leões' já tinham garantido o primeiro lugar desde a quarta ronda, ao passo que os italianos já tinham também carimbado a qualificação.Os 'verdes e brancos' somam 13 pontos, mais três do que os italianos, enquanto o Liceo tem seis pontos e já está arredado, assim como o Germania Herringen, que ainda não pontuou.A Oliveirense saiu derrotada na visita ao Dinan Quevert, perdendo por 4-2 em França e ficando numa situação complicada para seguir em frente, com seis pontos, contra 12 do já qualificado FC Barcelona e nove do Follonica.Na última jornada, a Oliveirense recebe os italianos num jogo que será decisivo, uma vez que precisa de vencer para se poder apurar para a próxima fase e fazer o 'pleno' de clubes portugueses entre os oito qualificados para a fase a eliminar da Liga Europeia, tendo a seu favor uma melhor diferença de golos (0 contra -8).