FC Porto anuncia contratação de Roc Pujadas

O campeão do Mundo e da Europa sub-19 pela seleção espanhola está empolgado com a escolha que fez na carreira por agora partilhar o balneário com jogadores de grande qualidade. "São jogadores que me habituei a ver na televisão e em vídeos, por isso vai ser muito especial jogar com eles, mas acho que essa será a sensação nos primeiros dias porque depois vou habituar-me a falar com eles. Já pude falar com eles e estou muito ansioso por poder trabalhar", frisou Pujadas.

Roc Pujadas é oficialmente reforço do FC Porto. O avançado espanhol de 20 anos chega do Noia onde jogou as duas últimas épocas."É um sonho para qualquer jogador vestir a camisola do FC Porto. É uma sensação única, tenho muita vontade de começar e de representar este clube", referiu em declarações ao Porto Canal.