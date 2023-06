FC Porto anuncia renovação de Telmo Pinto até 2027

O FC Porto anunciou a renovação do contrato de Telmo Pinto, defesa/médio português, de 30 anos, que agora fica vinculado aos dragões até 2027."As sensações são maravilhosas. É um momento muito especial para mim poder dar continuidade a esta ligação, pois já tenho muitos anos de FC Porto e de vitórias aqui. Espero que assim continue", disse o jogador ao site do clube.Telmo Pinto congratulou-se com a conquista da Liga dos Campeões esta época, um título que fugia ao FC Porto há 33 anos, e fez votos de novas conquistas. "Sou muito competitivo e quero sempre mais, por isso espero conquistar muitos mais títulos com a ajuda dos meus companheiros. Sendo no FC Porto, ainda melhor."