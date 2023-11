FC Porto apurado para a fase de grupos: recorde de equipas portuguesas na Champions

O FC Porto garantiu a presença na fase de grupos da Liga dos Campeões ao golear os franceses do Coutras por 12-1. Os campeões europeus vão assim defender o título conquistado na última época em Viana do Castelo.Em Lleida, na Catalunha, os dragões não tiveram problemas para bater a equipa gaulesa. Roc Pujadas foi a grande figura do encontro com cinco golos. Diogo Barata (3), Carlo Di Benedetto (2), Telmo Pinto e Mena fizeram os outros golos. Sérgio Pérez marcou para o Coutras.Os dragões terminaram assim o Grupo C de qualificação com 7 pontos, os mesmo que o Lleida. Nos outros grupos, a Oliveirense já tinha o apuramento garantido, mas bateu o Forte dei Marmi por 3-1. Já no duelo de equipas portuguesas entre Sp. Tomar e Valongo, o triunfo sorriu aos nabantinos por 5-4, num jogo em que os dois emblemas entratam em campo já com o bilhete para a fase de grupos assegurado.Pela primeira vez na história, Portugal vai contar com sete equipas na fase de grupos da mais importante prova de clubes da Europa. Para além de Benfica, Sporting e OC Barcelos, apurados diretamente, Portugal conseguiu fazer o pleno, uma vez que FC Porto, Oliveirense, Valongo e Sp. Tomar superaram as pré-eliminatórias.O sorteio decorre amanhã (19h00), enquanto a primeira jornada está agendada para 30 de novembro. Eis as equipas apuradas da segunda e última pré-eliminatória.3.º - Igualada - 34.º - Diessbach - 03.º - Noia - 34.º - Herringen - 03.º - Noisy - 34.º - Coutras - 03.º - La Vendéenne - 14.º - Sarzana - 1Benfica, Sporting, OC Barcelos, FC Porto, Oliveirense, Valongo, Sp. TomarBarcelona, Liceo, Reus, Calafell e LleidaTrissino, Amatori Lodi e Forte dei MarmiSaint Omer