FC Porto arranca triunfo difícil no reduto do Sporting de Tomar

O FC Porto arrancou um triunfo difícil na deslocação ao reduto do Sporting de Tomar, vencendo por 7-6 em jogo eletrizante e de suspense até ao fim.Os dragões estiveram a vencer por 4-1 (4-2 ao intervalo), mas foram depois surpreendidos pela equipa de Nuno Lopes, que na segunda parte chegou à liderança (5-4). Mas depois o FC Porto impôs a lei do mais forte, para voltar para a frente do resultado (6-5). Mas o jogo estava longe de estar decidido a 10 minutos do fim.Ivo Silva coloca de novo a partida empatada (6-6) com um grande golo a 53 segundos do final, para depois a 19 segundos do fim o FC Porto selar a vitória por Tomás Mena (7-6).