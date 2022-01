FC Porto 'atropela' Marinhense e continua na liderança

Relacionadas Sporting vence Oliveirense em jogo muito equilibrado

O FC Porto não entrou em facilitismos e venceu de forma expressiva (9-3) na visita ao pavilhão do Marinhense, em jogo da 16.ª ronda do campeonato nacional. Assim sendo, os dragões continuam na liderança, agora com 40 pontos, mais dois que o rival Sporting.A formação azul e branca entrou forte e aproveitou para abrir o ativo logo aos dois minutos, por intermédio de Gonçalo Alves. Seguiram-se os golos de Di Benedetto, Rafael Costa (2), Reinaldo García e ainda outro de Gonçalo Alves. Os dragões goleavam (0-6) e dominavam a bel-prazer e ainda ampliaram a vantagem graças ao bis de Carlos Ramos, sendo que Hernani Diniz reduziu para o Marinhense.Na segunda metade, a equipa da casa esboçou uma curta reação e apontou mais dois golos (Tomas Korosec e Paulo Passos), mas Di Benedetto fixou o resultado final a três minutos do fim.