FC Porto avança para as meias-finais do playoff do campeonato

O FC Porto apurou-se esta sábado para as meias-finais do playoff do campeonato, depois de voltar a bater a Juventude de Viana, agora fora de portas, por 3-1.





No Pavilhão Municipal José Natário, em Viana do Castelo, a equipa da casa foi para o descanso na frente, graças a um golo de Pedro Batista. No segundo tempo, os dragões operaram a reviravolta através de Xavier Barroso e Gonçalo Alves (bisou)."Não foi o jogo mais bonito da nossa parte, mas conseguimos os objetivos de vencer o jogo e de passar às meias-finais", afirmou Guillem Cabestany, em declarações reproduzidas pelo site portista.O adversário do FC Porto nas meias-finais vai sair da eliminatória entre Oliveirense e Benfica.