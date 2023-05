FC Porto-Barcelona com lotação esgotada

Já não há bilhetes para o jogo desta tarde (15h) no Pavilhão José Natário, em Viana do Castelo, entre o FC Porto e Barcelona, para as meias-finais da Liga dos Campeões. O duelo entre dragões e catalães vai ter praticamente casa cheia - os lugares vagos serão devido a razões de segurança.A equipa de Ricardo Ares procura o segundo título da temporada, depois da conquista da Elite Cup no início da época. Já os catalães vão em busca do terceiro troféu em 2022/23, após a conquista da Supertaça e da Taça do Rei. O FC Porto não conquista a Liga dos Campeões desde 1990, o Barça desde 2018.Ainda há bilhetes para o segundo jogo da meia-final (18h), entre Oliveirense e Valongo. Todos os jogos têm transmissão no site de06/05 (15h00) – FC Porto vs Barcelona06/05 (18h00) – Oliveirense vs Valongo07/05 (15h00)