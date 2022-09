FC Porto bate HC Braga na 2.ª jornada do campeonato

Já recomposto da derrota com o Sporting na ronda inicial do Campeonato, o FC Porto bateu (3-1) ontem o HC Braga no Dragão Arena, na partida que abriu a 2ª jornada, que prossegue hoje com a disputa de mais quatro jogos, ainda antes do dérbi Benfica-Sporting (quarta-feira).

Apesar da vitória, os dragões sentiram grandes dificuldades, já que o resultado só foi construído na segunda parte, chegando aos 3-0 a 50 segundos do final da partida por Gonçalo Alves (2) e Reinaldo Garcia. Mas ainda houve tempo para os minhotos reduzirem para 3-1 por Tomas Koresec.