FC Porto bate OC Barcelos e fica a uma vitória da final do playoff

Depois de ter ganho por 8-4 na primeira partida, em casa, o FC Porto venceu este sábado por 5-2 na visita ao reduto do OC Barcelos, ficando desta forma a um triunfo de se apurar para a final do playoff do campeonato nacional.Gonçalo Alves, com três golos, foi a principal figura da partida, que contou ainda com golos de Telmo Pinto e Eze Mena. No lado oposto marcaram André Centeno e Darío Giménez.A terceira partida, que pode valer o apuramento portista para a final, está marcada para terça-feira, pelas 20 horas, no Dragão Arena.