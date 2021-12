O FC Porto recebeu e bateu (3-2), na tarde deste sábado, a Oliveirense, impondo a primeira derrota no Campeonato à turma de Oliveira de Azeméis, em jogo da 11.ª jornada.A jogar em casa, os dragões entraram acutilantes e marcaram por Rafa na primeira parte, aumentando a vantagem no segundo tempo, por Carlo Di Benedetto e Xavier Mayordomo, mas ainda faltavam 19 minutos de jogo.A Oliveirense foi crescendo, tendo reduzido com um bis de Lucas Martinez, mas, apesar de ter tido oportunidades para igualar, o resultado não sofreu alterações, deixando o FC Porto isolado na liderança, agora com 30 pontos, mais 4 que a Oliveirense.Já o Sporting, que joga ao início da noite na Parede, poderá ascender ao segundo posto em caso de vitória.