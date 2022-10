FC Porto bate Oliveirense em jogo eletrizante

Jogo grande esta tarde no Dragão Arena, que o FC Porto venceu por 5-4 à Oliveirense. Mas os dragões não ganharam para o susto, pois chegaram a estar a perder por 4-0...a dez minutos do final do jogo referente à quarta jornada do campeonato nacional.Altura então para os dragões 'acordarem', com cinco golos sem resposta, o último dos quais a sete segundo do apito final, quando Carlo Di Benedetto fez a bola entrar na baliza da Oliveirense a arrancar uma suada vitória para a sua equipa.O internacional francês foi ainda autor de outro golo, sendo os restantes do FC Porto marcados por Gonçalo Alves.