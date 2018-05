O FC Porto recebeu e venceu este sábado a Oliveirense por 4-1 em jogo a contar para a 24.ª jornada do campeonato nacional. Os dragões beneficiaram da derrota do Benfica frente ao líder Sporting (4-7) e isolaram-se no segundo lugar com 64 pontos, a um dos leões.No jogo realizado esta tarde no Dragão Caixa, os azuis e brancos tiveram em Rafa, Jorge Silva, Gonçalo Alves e Hélder Nunes os marcadores de serviço, enquanto Jépi Silva marcou o golo de honra para a formação de Oliveira de Azeméis, quarta classificada com 45 pontos.Na próxima jornada, o Sporting poderá sagrar-se campeão diante dos seus adeptos ao receber o FC Porto no Pavilhão João Rocha, sabendo que uma vitória fecha as contas do campeonato a seu favor. Por seu lado, o Benfica desloca-se ao pavilhão do penúltimo classificado, o Infante Sagres.