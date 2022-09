Está encontrado o primeiro finalista da Elite Cup. No jogo grande do dia, o FC Porto bateu o Sporting por 4-2, em mais uma manhã em que o guardião portista Xavi Malián voltou a mostrar serviço.Foi também um clássico em que o sistema de revisão de vídeo (SRV), em estreia nesta Elite Cup, foi preponderante no desenrolar da partida. Gonçalo Alves fez o primeiro de livre direto, Romero empatou para o Sporting, lances em que as equipas solicitaram a intervenção do SRV, após as equipas de arbitragem não terem assinalado faltas inicialmente.Na 2ª parte, o reforço dos dragões Roc Pujadas estreou-se a marcar pelos dragões, mas Ferran Font viria a empatar. Gonçalo Alves de penálti e Carlo Di Benedetto viriam a fechar a vitória do FC Porto.Os dragões vão defrontar na final o vencedor da outra meia-final entre Benfica e Oliveirense.