FC Porto-Benfica, 4-1: dragão limpa mais um título

A época do FC Porto começa como acabou a última: a ganhar. Os dragões conquistaram a 6º edição da Elite Cup depois de baterem na final do Benfica por 4-1. Um triunfo claro da equipa de Ricardo Ares que está a dominar o hóquei nacional. É o atual detentor da Taça de Portugal, do campeonato, Elite Cup (prova que é oficial desde o ano passado) e pode juntar ainda a Supertaça, caso vença novamente o Benfica no próximo sábado, num jogo disputado em Barcelos.

Se na época passada o FC Porto perdeu a final em Tomar frente ao OC Barcelos (3-6), este ano regressou para ser feliz.

Maratona

Intenso e polémico. No jogo que reeditou a final do campeonato nacional da época passada, houve muitos nervos à mistura.

Gonçalo Alves fez o primeiro de penálti, com Mena a dilatar a vantagem. Nil Roca, reforço do Benfica para esta época, empatou pouco depois, mas a polémica chegaria depois. Um penálti marcado por Nicolía, que daria o empate, acabou anulado uma vez que Gonçalo Pinto saiu da área contrária antes da bola ser batida pelo argentino. O golo foi anulado após os árbitros consultarem o sistema de revisão de vídeo, uma das novidades para esta época. A decisão da equipa de arbitragem demorou muito a surgir. Os 25 minutos cronometrados da 1ª parte demoraram... uma hora!

"Não é fácil que um jogo dure sempre duas horas, mesmo para o próprio adepto", disse o avançado dos dragões Gonçalo Alves. "É uma melhoria para o hóquei, mas tem de haver correções. Os árbitros têm de decidir mais rapidamente. Nós no hóquei protestamos muito!", reconheceu.

Ainda antes do intervalo, Mena bisou com um grande golo. Na 2ª parte, o Benfica foi uma sombra daquilo que mostrou nos minutos iniciais e na restante Elite Cup. Carlo Di Benedetto fechou a vitória por 4-1.

"Estou muito feliz pela ambição da equipa. Títulos? O passado é passado e agora é olhar em frente", disse o técnico vitorioso Ricardo Ares que soma o 4º título pelo FC Porto: às competições domésticas junta-se ainda a Taça Intercontinental.

Do lado do Benfica, Nuno Resende falhou a conquista do primeiro troféu oficial. "Daqui a uma semana há mais um título em disputa. Vamos corrigir o que fizemos de mal."