FC Porto-Benfica: Dragão decide liderança

O Dragão Arena vai ser palco de dois clássicos seguidos, o primeiro já hoje, com a receção (20h00) do FC Porto ao Benfica, em jogo da 13ª jornada do campeonato nacional, e onde vai estar em jogo a liderança.

As águias partem em vantagem, comandando a prova com 33 pontos, mais dois que os dragões, mas uma derrota atira a equipa da Luz para o 2º lugar...algo que não deseja, até porque há muito mais em jogo do que defender a liderança.

“O objetivo passa por somar outros três no clássico, importantes para o futuro na competição, mas também por continuar a evoluir, para nos momentos de decisão a equipa estar mais forte do que nunca”, frisou à BTV o técnico Nuno Resende.

Do lado do FC Porto, a meta passa também pela vitória, até porque no domingo os dragões recebem o Sporting. “Queremos muito ganhar e passar para o primeiro lugar do campeonato”, frisou Rafa, em declarações ao site do clube da Invicta.