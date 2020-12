FC Porto cancela treinos devido à Covid-19

Também a equipa de hóquei em patins do FC Porto está afetada com casos de Covid-19, depois da do basquetebol. Em comunicado, a equipa portista refere que "devido ao aparecimento de casos positivos de Covid-19 no plantel, os treinos da equipa de hóquei em patins do FC Porto foram suspensos temporariamente".





Mais informa o FC Porto que "todos os jogadores do plantel, bem como a equipa técnica, estão em isolamento" e que o "Departamento de Saúde do FC Porto está agora a trabalhar juntamente com a Direção-Geral da Saúde de forma a definir as medidas a serem adotadas".Face a esta situação, o jogo entre o FC Porto e a Oliveirense, da 13.ª jornada e agendado para este sábado, deverá ser adiado.