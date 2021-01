FC Porto chega ao topo do campeonato

Em jogo a contar para a 16.ª jornada do campeonato, o FC Porto recebeu e venceu este sábado o HC Turquel, por 6-2, e sobe à liderança com 35 pontos, ficando agora à espera dos resultados do Sporting e OC Barcelos, ambos com 33 pontos e menos um jogo.





No Dragão Arena, os dragões foram para o intervalo na frente por 4-1. O melhor marcador do FC Porto foi Carlo Benedetto, com três golos. Gonçalo Alves bisou e Mena fez o restante tento. Do lado dos visitantes marcaram André Moreira e Tiago Mateus.Na próxima jornada, o FC Porto visita o HC Braga.