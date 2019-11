FC Porto com teste difícil em Barcelos

O FC Porto tem hoje um teste bem complicado na visita ao OC Barcelos, em jogo referente à 6ª jornada do Campeonato Nacional.

O campeão nacional, atual 5º classificado (10 pts.), defronta um moralizado adversário – 4º, com 12 pts. –, que na última jornada venceu, no Pav. João Rocha, o Sporting (5-4), mostrando que também vive no Minho mais um candidato ao título.

"Sabemos que precisamos do melhor FC Porto para chegar a Barcelos e vencer", reconheceu, no Porto Canal, Giulio Cocco, jogador que vai reencontrar em Barcelos Luís Querido, com quem alinhou no Lodi, em Itália.

Entretanto, esta 6ª jornada completa-se com os jogos em que estiveram envolvidas as restantes equipas portuguesas nas competições europeias no fim de semana. Destaque para as visitas do Sporting a São João da Madeira e do líder, Benfica, ao Pavilhão das Goladas, para defrontar o HC Braga, onde perdeu na temporada passada.