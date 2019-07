FC Porto começa campeonato a receber Juventude de Viana

O FC Porto, campeão nacional de hóquei em patins, vai iniciar o campeonato nacional da modalidade a 12 de outubro com a receção à Juventude de Viana, ditou o sorteio esta quarta-feira realizado em Lisboa.Quanto à Oliveirense, vencedora da Taça de Portugal, terá o seu jogo de arranque também em casa, contra o Paço de Arcos, e o Sporting, campeão europeu de clubes, começa no pavilhão do Riba d'Ave.A jornada inaugural completa-se com os jogos Benfica-Sanjoanense, Turquel-Óquei de Barcelos, HC Braga-Física e Valongo-Tigres.Entretanto, a Federação de Patinagem de Portugal já tinha anunciado que a Supertaça António Livramento de seniores masculinos e a Supertaça de seniores femininos se realizam a 5 de outubro no pavilhão Mário Mexia, em Coimbra.Os jogos agendados são FC Porto-Oliveirense, em masculinos, e Benfica-Campo de Ourique, em femininos.