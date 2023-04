FC Porto cumpre favoritismo frente ao Paço de Arcos

O FC Porto recebeu e venceu o Paço de Arcos, por 5-2, na 25.ª e penúltima jornada da fase regular do campeonato.Com três golos, Gonçalo Alves esteve em bom plano. Rafa e de Carlo Di Benedetto completaram o triunfo no Dragão Arena. Ricardo Barreiros e Pedro Vaz fizeram os golos do Paço de Arcos.Com este resultado, o FC Porto soma 54 pontos e mantêm-se no quarto posto, com menos um ponto do que o OC Barcelos (3.º), que ainda não entrou em campo.