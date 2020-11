FC Porto deixa escapar vitória a quatro segundos do final em Tomar

O FC Porto foi surpreendido este domingo na visita ao reduto do Sp. Tomar, empatando a quatro golos numa partida na qual deixou escapar o triunfo ao sofrer um golo a quatro segundos do final. Com este resultado, a formação portuense perde a possibilidade de saltar para o topo da tabela, estando agora em 4.º, com 20 pontos, menos 1 do que a Oliveirense.





Perante o sétimo colocado à partida da ronda, os dragões sentiram algumas dificuldades e chegaram mesmo ao descanso a perder, mercê do golo de Alexandre Marques, aos 23'. O recomeço não foi bom conselheiro para os portistas, que voltariam a sofrer pouco depois do recomeço, com o mesmo Alexandre Marques a ampliar a vantagem aos 29', deixando os portistas em apuros. Gonçalo Alves empatou de penálti aos 31' e Giulio Cocco empatou seis minutos volvidos e aí pensou-se que a reviravolta estaria ao virar da esquina. Não foi o caso.Rúben Sousa devolveu a vantagem segundos depois aos da casa, antes do FC Porto conseguir finalmente dar a volta ao resultado. Primeiro com o golo do empate de Rafa, aos 46', e depois com o bis de Gonçalo Alves a dois minutos do final. Resultado fechado terão pensado os adeptos do dragão, mas um final incrível permitiu ao Sp. Tomar alcançar ainda a igualdade, com um golo de Filipe Almeida a somente quatro segundos do final.