FC Porto derrotado em Barcelos

Surpresa no campeonato nacional de hóquei em patins, com o FC Porto a perder de forma clara na visita ao reduto do OC Barcelos por 7-4, numa partida em atraso da sexta jornada da prova. Vindo de uma goleada na Liga Europeia, o conjunto portuense entrava nesta partida moralizado, mas rapidamente viu as coisas alinharem-se para um resultado adverso, já que em nenhum momento conseguiram estar no comando do marcador - sofreram o primeiro golo aos 2' e, depois disso, o melhor que conseguiram foram empates momentâneos.





Eze Mena (2' e 37'), Alvarinho (21' e 43'), Luís Querido (30' e 47') e Tato Ferruccio (36') marcaram os golos da turma minhota, ao passo que Gonçalo Alves (8', 25' e 45') e Sergi Miras (44') fizeram os dos dragões.Com este resultado, o OC Barcelos segue no terceiro posto, com 15 pontos, a 1 do líder Benfica, ao passo que o FC Porto acaba a ronda no quinto lugar, com 10.