FC Porto e Benfica na Intercontinental

O FC Porto é a primeira equipa portuguesa a entrar em ação na 16ª edição da Taça Intercontinental, que hoje se inicia na cidade argentina de San Juan. A formação portista defronta na meia-final (22h30) os locais do Clube Leonardo Murialdo, campeões sul-americanos, enquanto o campeão europeu, Barcelona, mede forças com os argentinos do Concepción Patin Club, vice-campeões sul-americanos. A final está agendada para domingo, às 22 horas.

Os dragões procuram manter em Portugal o troféu, já que o Benfica conquistou a última edição, em Espanha: bateu o Andes Talleres (7-4) nas meias-finais e depois o Reus (5-3) na final.

"A equipa está num bom momento e viajamos para a Argentina com o objetivo de trazer um título internacional para o FC Porto. Sabemos das dificuldades que tem esta competição, não só pelos adversários, mas também pelas viagens, horários e condição do rinque. Esse impacto pode ter alguma dimensão para nós, ao contrário do que acontece com o Murialdo. Mas estamos preparados", disse o técnico do FC Porto, Guillem Cabestany, em declarações reproduzidas pelo site dos dragões.

A arbitragem lusa também estará representada na Argentina, pela dupla composta por José Pinto e Miguel Guilherme.



Troféu feminino em estreia



San Juan recebe a 1ª edição da Taça Intercontinental feminina. O Benfica, vice-campeão europeu, defronta amanhã (22h30) o campeão sul-americano, o Concepción Patin Club, da Argentina, enquanto o Gijón, campeão europeu, vai encontrar o Andes Talleres, vice-campeão sul-americano. "Estamos confiantes em trazer para Portugal a primeira Taça Intercontinental feminina. É uma estreia e já demonstrámos que lidamos bem com estreias, quando vencemos a Liga dos Campeões", disse-nos Marlene Sousa, sentimento reforçado a Record pelo treinador Paulo Almeida: "O Benfica, para andar na alta-roda da modalidade, só pode ter um resultado possível: ganhar. Para nós, o 2º lugar é o primeiro dos últimos. Vamos com confiança."