FC Porto e Sporting vencem no Campeonato

O líder FC Porto e o Sporting (3.º) venceram na tarde deste sábado, em jogos da 25.ª jornada do Campeonato.





Os dragões não encontraram grandes dificuldades para ciclindrar (8-1) na receção ao HC Tigres, mas os leões passaram por alguns calafrios, pois só desfizeram a igualdade (4-3) frente ao Sp. Tomar a 2.19 minutos do final.No Dragão Arena, destaque para a veia goleadora de Carlo di Benedetto e Daniel Oliveira, com ambos os jogadores a bisarem.Já no João Rocha, Matias Platero foi o herói, ao desfazer a igualdade e dar o triunfo aos leões, que estiveram a perder (1-2), mas operaram a cambalhota no resultado final.