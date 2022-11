FC Porto empata (6-6) com o OC Barcelos em jogo de emoções fortes

Pinto da Costa em lágrimas ao recordar Fernando Gomes



Pinto da Costa em lágrimas ao recordar Fernando Gomes

O FC Porto empatou em casa (6-6) frente ao OC Barcelos, em jogo da 6ª jornada, duelo que marcou regresso das duas equipas à competição depois de uma paragem para o Mundial. Foi um jogo de emoções fortes, uma vez que foi já com a bola a rolar que se soube da notícia da morte de Fernando Gomes , antigo goleador dos dragões, o eterno bibota.Apesar de ter falhado a vitória, os adeptos assistiram a um grande jogo de hóquei. Os minhotos fizeram o primeiro, mas o FC Porto viraria o resultado para 4-1. Depois, veio a resposta do líder OC Barcelos, embalados pelo forte apoio das bancadas. Os barcelenses conseguiram chegar ao 6-4, com os dragões a conseguirem o empate já perto do fim.Danilo Rampulla, motivado pela recente conquista do Mundial ao serviço da Argentina, esteve em destaque pelo OC Barcelos com três golos. A estes juntaram-se ainda os de Darío Giménez (2) e Luís Querido. Pelo FC Porto marcaram Gonçalo Alves (2), Carlo Di Benedetto, Reinaldo García, Rafa e Mena."Queríamos dedicar esta vitória ao Fernando Gomes, mas não conseguimos", lamentou o técnico dos dragões Ricardo Ares. "Tivemos uns minutos de desajuste e acusamos um pouco o desgaste físico. Queremos ganhar e sabemos que é muito importante a fase regular. Agora é corrigir o que fizemos mal."