FC Porto empata com a Oliveirense em jogo louco

A Oliveirense empatou com o FC Porto, por 5-5, no jogo que encerrou a 13.ª jornada do campeonato nacional. Este resultado mantém as duas equipas em igualdade pontual, com 29 pontos, no quarto e quinto lugar, a dois de Benfica e Sporting. Já o OC Barcelos é o líder isolado do campeonato, com 32 pontos.





Num jogo disputado a um ritmo frenético, o conjunto de Oliveira de Azeméis foi vencer por 4-2 para o intervalo, com bis de Xavi Barroso e golos de Marc Torra e Jorge Silva. Para os dragões, Reinaldo García inaugurou o marcador e Gonçalo Alves fez o segundo, mas não ficaria por aqui.No segundo tempo, o FC Porto entrou mais forte e de novo por Gonçalo Alves, que bisou e reduziu a desvantagem para apenas um golo. Mas a Oliveirense não largava o pé do acelerador e Jorge Silva fez o 5-3. O FC Porto não queria desistir do jogo e Di Benedetto fez o 5-4 de contra-ataque.Nos instantes finais, Gonçalo Alves voltou a fazer das suas e travou as intenções da Oliveirense de sair vitoriosa, num jogo louco.