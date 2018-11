FC Porto empata com a Oliveirense e cai para o quarto lugar

FC Porto e Oliveirense empataram a uma bola no jogo grande da jornada 6 e caíram na tabela classificativa, fruto das vitórias dos rivais Sporting A partida foi pautada pelo constante equilíbrio e prova disso foi o nulo ao intervalo. Aos 35', chegou o primeiro golo: livre direto a castigar a 10.ª falta dos dragões e o reforço Marc Torra inaugurou o marcador na recarga. O FC Porto foi atrás do resultado e chegou ao empate através de uma 'bomba' de Hélder Nunes do meio-campo.Os azuis e brancos caíram para a quarta posição (13 pontos) em igualdade com o Benfica - os encarnados tem vantagem no confronto direto - e com menos um que os líderes do campeonato, Sporting e Barcelos. A Oliveirense voltou a não conseguir vencer um dos grandes e desceu para a quinta posição com 11 pontos.