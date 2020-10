FC Porto empata em Barcelos

O FC Porto empatou este domingo no terreno do OC Barcelos (4-4), em partida da 5.ª jornada do campeonato.





Numa partida emocionante, os dragões marcaram por Mena, Rafa Costa, Reinaldo Garcia e Gonçalo Alves. Do lado da equipa de Barcelos faturaram Miguel Rocha (2), Rafael Lourenço e Fernández Dario.Com este resultado, o FC Porto ocupa o 7.º posto da classificação, com sete pontos, enquanto o OC Barcelos está no pódio, no terceiro lugar, com 11 pontos.