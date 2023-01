FC Porto empata na Liga dos Campeões

Com algumas baixas no plantel devido a castigo, o FC Porto não foi além de uma empate na primeira jornada do grupo B da Liga dos Campeões.Diante dos italianos do Trissino, campeões em título da prova, numa edição em que as principais equipas europeias não marcaram presença, os dragões correram atrás do resultado, já que estiveram a perder por duas vezes (1-0 e 2-1), acabando o encontro com um empate a 3-3. Roc Pujadas (2) e Telmo Pinto (1) marcaram pelo equipa portuguesa.Na próxima jornada, 9 de fevereiro, os dragões deslocam-se ao reduto dos espanhóis do Noia.