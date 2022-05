FC Porto entra a vencer nas meias-finais do playoff do título

Consulte a ficha do jogo aqui



A outra eliminatória será disputada entre Sporting e Benfica. O primeiro jogo é domingo, no João Rocha. As meias-finais são decididas à melhor de cinco partidas.

As meias-finais do playoff do campeonato nacional arrancaram neste sábado, com o FC Porto a receber e vencer o OC Barcelos por 8-4, no Dragão Arena, com Gonçalo Alves a ser o grande destaque ao fazer sete golos pelos dragões, todos de bola parada.A primeira parte foi bem disputada, registando-se um empate (2-2) ao intervalo, fruto dos dois golos de Gonçalo Alves, e dos remates certeiros de Luís Querido e Alvarinho. No segundo tempo acentuou-se o domínio dos dragões, que passaram para a frente com o hat trick de Gonçalo Alves (3-2). O internacional português estava inspirado e fez os dois seguintes golos (4-2 e 5-2), até que Alvarinho reduziu a 13 minutos do final (5-3). Surgiu depois novamente Gonçalo Alves a fazer o seu sexto golo da partida (6-3) e, logo a seguir, o sétimo (7-3). Joca Guimarães (7-4) ainda reduziu a cerca de dois minutos do final. Nos últimos instantes, Xavier Barroso fez o resultado final (8-4), com aplausos do presidente Pinto da Costa nas bancadas.