FC Porto escorrega em Braga

O FC Porto empatou esta quarta-feira na visita ao terreno do HC Braga (1-1), em jogo a contar para a 15.ª ronda do campeonato nacional.Após o nulo ao intervalo, Gonçalo Alves abriu o marcador a 12 minutos do final, mas Vítor Hugo fez a igualdade a cerca de três minutos do final . Veja a ficha aqui. O FC Porto mantém o quarto lugar do campeonato, agora com 35 pontos, em igualdade com Sporting (2.º) e OC Barcelos (3.º). O Benfica lidera com 39 pontos.