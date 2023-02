FC Porto escorrega em Famalicão em jogo louco

O FC Porto empatou esta quarta-feira ao terreno do Famalicense (7-7) na 18.ª jornada do campeonato nacional.Num jogo em que foi para o intervalo a perder por 3-2, os dragões elevaram os índices de competitividade no segundo tempo e passaram para a frente num duelo bem mais complicado do que certamente previa. A três minutos do final, o Famalicense fez o 6-5 e fez acreditar os seus adeptos num resultado positivo frente ao campeão nacional, mas o FC Porto marcou praticamente de seguida e esmoreceu as bancadas. Contudo, a seis segundos do final da partida, João Guimarães fez o 7-7 e colocou os adeptos em delírio.Com quatro golos, Gonçalo Alves foi o destaque portista. Telmo Pinto e Xavi Barroso (2) fizeram os restantes remates certeiros. Do lado da equipa da casa marcaram Juan Garcia (2), Nuno Silva, João Guimarães (2), Rafael Almeida e Hugo Costa.O FC Porto, que tem apenas uma vitória nos últimos sete jogos em todas as provas, desce ao 4.º lugar com 38 pontos. Lidera o Benfica, com 48 pontos.