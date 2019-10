FC Porto escorrega na 1.ª jornada do campeonato de hóquei

O FC Porto iniciou este sábado a defesa do título nacional de hóquei em patins com um empate a três golos frente à Juventude de Viana, na 1ª jornada do campeonato, em jogo disputado no Pavilhão Municipal de Fânzeres.

Uma semana depois da conquista da Supertaça, a formação orientada por Guillem Cabestany sentiu dificuldades e viu-se a perder logo no 1º minuto com um golo de Nélson Pereira. A Juventude de Viana ampliou aos 23' por intermédio de Gustavo Lima mas, no minuto seguinte, Reinaldo Garcia reduziu e os visitantes foram em vantagem (2-1) para o intervalo.

Na segunda parte, Gonçalo Alves empatou aos 35' e Luís Viana voltou colocar os vianenses em vantagem (40'), mas seria novamente Gonçalo Alves a marcar (40') para estabelecer o 3-3 final.