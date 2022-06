FC Porto está na final do campeonato nacional

O penálti do Telmo Pinto que nos colocou na final #FCPortoHoquei #FCPortoSports pic.twitter.com/n4nTQ0qWxC — FC Porto (@FCPorto) June 7, 2022

O FC Porto é a primeira equipa a apurar-se para a final do campeonato nacional, depois de bater esta noite o OC Barcelos, no terceiro jogo das meias-finais, num duelo apenas decidido no desempate por penáltis: depois do 2-2 no final do tempo regulamentar, os dragões foram mais eficazes nos penáltis (2-0). A equipa de Ricardo Ares fechou assim a eliminatória por 3-0.No Dragão Arena, Xavier Barroso e Reinaldo García colocaram o FC Porto na frente por 2-0, com Alvarinho a reduzir. A 2.40 minutos do fim, Miguel Rocha empatou (2-2) e levou a partida para o prolongamento, onde não houve golos. Nos penáltis, Gonçalo Alves e Telmo Pinto marcaram pelos dragões, enquanto o OC Barcelos não conseguiu converter nenhum e foi eliminado.Os dragões aguardam agora pelo desfecho da outra meia-final, entre Sporting e Benfica, que vai pelo menos a um quarto jogo: leões estão na frente por 2-1.