FC Porto fecha ano com triunfo

No último encontro disputado em 2020, o FC Porto recebeu e venceu esta quarta-feira a Sanjoanense, por 5-3, em duelo em atraso a contar para a 11.ª jornada.





Com dois golos cada, Gonçalo Alves e Carlo Di Benedetto estiveram em destaque, ajudando os dragões a subirem ao terceiro lugar, a três pontos do Óquei de Barcelos e a quatro do líder Sporting.O próximo encontro do FC Porto está agendado para 9 de janeiro, na receção ao Benfica.Marcadores (5-3): Alexander Mount (5m e 36m), Gonçalo Alves (11m e 32m), Carlo Di Benedetto (18m e 45m) e Tiago Almeida (21m).