FC Porto fecha ano com triunfo expressivo

O FC Porto terminou o ano de 2019, no Dragão Arena, com uma vitória expressiva sobre o Riba d’Ave, por 10-5, jogo que fechou a 11ª jornada do Campeonato Nacional. Este resultado mantém os campeões nacionais no 5º lugar da classificação, a três pontos de distância do trio da vanguarda (OC Barcelos, Benfica e Sporting) e a dois da Oliveirense.

Foi uma exibição de qualidade que os dragões realizaram, principalmente no aspeto coletivo, chegando a dispor de uma vantagem de sete golos (10-3).

Destaque para a exibição de Gonçalo Alves, autor de mais cinco golos, que o deixa cada vez mais isolado na lista dos melhores marcadores, somando agora 25.

O campeonato regressa no dia 4 de janeiro.