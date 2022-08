FC Porto fez o primeiro treino da época: «A ambição é máxima como sempre»

O FC Porto voltou às pistas esta segunda-feira para cumprir o primeiro treino da nova temporada. Os dragões conquistaram o campeonato, a Taça Intercontinental e a Taça de Portugal em 2021/22 e querem voltar a erguer títulos na nova temporada."Vamos procurar melhorar a parte física, o ataque, a defesa e tudo o que temos feito até agora. Sabemos que somos o alvo a abater pelos adversários, mas temos de ser a equipa mais ambiciosa de todas, aquela que quer ganhar todas as fases, sofrer menos golos e marcar mais. A ambição é máxima como sempre", vincou o treinador Ricardo Ares.O técnico espanhol garantiu que o descanso foi positivo para encarar o trabalho de outra forma. "Tivemos bons dias de férias para descansar e voltar ao trabalho com vontade e ambição máxima. Vamos trabalhar como fizemos sempre, querendo ser melhores todos os dias em cada treino. Sabemos que o passado não conta para nada e estamos focados no presente para podermos melhorar", frisou Ares, citado em declarações transcritas no site dos azuis e brancos.