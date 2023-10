FC Porto ganhou mas sofreu em Murches

Depois de na época passada o Murches ter derrotado o FC Porto, a equipa de Cascais voltou esta noite a dar réplica na receção aos dragões em jogo que abriu a sexta jornada do campeonato nacional.O Murches acabou por perder por 5-3, mas obrigou os dragões a correr atrás do resultado. A equipa da linha chegou à vantagem de 2-0 ainda antes do intervalo, por intermédio de Gonçalo Nunes e Tomás Moreira. No reatar da partida, dois golos de Gonçalo Alves selaram o empate (2-2), para depois a formação de Cascais voltar à liderança do marcador por João Maló (3-2).Mas os últimos 15 minutos foram do FC Porto com três golos marcados por Edu Lamas, Tomas Mena e Hélder Nunes para colocarem o marcador final em 5-3 a favor dos dragões.