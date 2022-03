O FC Porto foi surpreendido esta noite na deslocação ao reduto do Valongo, em jogo antecipado da 22.ª jornada do Campeonato Nacional.Os dragões perderam por 4-0, com Rafael Moreira a fazer o 1-0 para o Valongo na primeira parte, tendo a equipa da casa dilatado o resultado nos segundos 25 minutos por Facundo Navarro, Diogo Barata e Facundo Brigde.O FC Porto mantém a liderança, com 52 pontos, sendo que o OC Barcelos (2º, com 49) pode igualar, se no dia 30 deste mês vencer a Juventude de Viana.