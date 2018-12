FC Porto goleia Barcelos

O FC Porto goleou na receção ao Barcelos por 7-2 em jogo em atraso da 10.ª jornada do campeonato nacional.O capitão Hélder Nunes (6') e o italiano Giulio Cocco (14') fizeram os primeiros golos da partida, com Hugo Costa a reduzir três minutos depois. Gonçalo Alves, aos 19 minutos, e Poka, no minuto seguinte, fizeram o 4-1.Na segunda parte, o avançado Gonçalo Alves marcou por mais duas vezes (32' e 35'), com Alvarinho, ex-FC Porto, a fazer o 6-2 aos 36'. Rafa, a dois minutos do fim, fechou a contagem.Os dragões seguem na 4.ª posição com 22 pontos, menos quatro que o líder Sporting. Os minhotos são quinto com 16 pontos.