FC Porto goleia e está na final da Taça Intercontinental de hóquei

O FC Porto qualificou-se na sexta-feira para a decisão da Taça Intercontinental de hóquei em patins, ao impor-se aos argentinos do Lomas de Rivadavia por 10-2, na primeira meia-final da prova, em San Juan, na Argentina.

No Estádio Aldo Cantoni, Gonçalo Alves (3, 33, 35 e 37 minutos), Ezequiel Mena (11 e 20), Carlo Di Benedetto (12 e 48), Hélder Nunes (21) e Rafa (44) ilustraram a supremacia dos campeões europeus, que já ganhavam ao intervalo por 5-1, enquanto Franco Gómez (22 e 48) reduziu para o finalista vencido do último campeonato sul-americano de clubes.

O FC Porto jogará a final da 20.ª edição da Taça Intercontinental no domingo, no mesmo palco, com os argentinos do UVT San Juan, campeões sul-americanos e vencedores da prova em 1986, ou os espanhóis do FC Barcelona, recordistas de êxitos, com seis (1983, 1998, 2006, 2008, 2014 e 2018), que atuam na vaga do vice-campeão europeu Valongo.

A equipa treinada pelo espanhol Ricardo Ares vai tentar suceder aos italianos do Trissino e repetir o inédito troféu arrebatado em 2021, quando derrotou o Sporting a duas mãos e inverteu os desaires em 1983 e 2018, passando a acompanhar Benfica (2013 e 2017) e Óquei de Barcelos (1992) entre os clubes portugueses que já foram campeões mundiais.

Um lance individual de Gonçalo Alves colocou o FC Porto em vantagem, logo ao terceiro minuto, e desmoralizou o Lomas de Rivadavia, que desperdiçou um livre direto por Lucas Tabarelli e voltou a vacilar depois do primeiro desconto de tempo pedido pelos 'dragões'.

Ezequiel Mena, em noite de regresso à sua cidade-natal, e Carlo Di Benedetto saíram do banco de suplentes e marcaram de 'rajada' a caminho do primeiro quarto de hora, com o argentino a capitalizar uma jogada de insistência do francês para 'bisar', aos 20 minutos.

Hélder Nunes atingiu a 'mão cheia' de golos para o FC Porto alguns segundos depois, ao passo que Franco Gómez rematou de longe para o tento solitário do Lomas de Rivadavia no primeiro tempo, num desnível competitivo prolongado durante a etapa complementar.

Gonçalo Alves comemorou mais três vezes, ao juntar um 'disparo' certeiro ainda antes da linha de meio-campo a dois penáltis convertidos em quatro minutos, Rafa selou o 9-1 em transição, aos 44, e Di Benedetto combinou com Mena para completar a dezena, aos 48.

Garantida a presença no duelo decisivo, o FC Porto foi gerindo esforços e Franco Gómez reapareceu como elemento mais inconformado do Lomas de Rivadavia, ao tabelar com Leandro Rosselot e desfeitear Xavier Malián com um golpe vistoso, impondo o 10-2 final.