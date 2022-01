FC Porto goleia e mantém liderança no campeonato

O FC Porto mantém a liderança no campeonato nacional, depois de golear esta tarde, no Dragão Arena, o Turquel, por 7-1, em jogo da 15.ª jornada.Tratou-se de um jogo de sentido único, com a equipa portista a chegar ao intervalo a vencer por 2-0. Na segunda parte aumentou o ritmo e o domínio e o resultado foi o avolumar do marcador, chegando aos 7-0 a cerca de minuto e meio do final. Federico Balmaceda fez pouco depois o golo de honra do Turquel e ainda houve tempo para Gonçalo Alves falhar um livre direto, que daria mais um golo ao FC Porto.A equipa da Invicta lidera agora com 37 pontos.