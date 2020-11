FC Porto goleia e sobe ao pódio

O FC Porto goleou (8-3) o HC Braga, em jogo em atraso da 4ª jornada, e subiu ao 3º lugar do campeonato, com mais um jogo do que o OC Barcelos.

A partida foi de sentido único. Gonçalo Alves inaugurou o marcador de livre direto, mas Ângelo Fernandes empatou. Gonçalo Alves voltou a marcar, desta feita de penálti, com Rafa e Mena a darem uma vantagem confortável ao intervalo. Na 2ª parte, e depois da expulsão de Hugo Azevedo no banco do HC Braga, Xavi Barroso fez o 5-1 e Gonçalo completou o hat trick. Moura e Trabulo ainda reduziram, mas Cocco e Poka fecharam a contagem. O FC Porto somou a terceira vitória seguida.